В саратовские села за 30 миллионов рублей придет чистая питьевая вода

В Саратовской области отремонтируют водопроводы в пяти районах.

В 2026 году в Саратовской области продолжится масштабная модернизация коммунальной инфраструктуры. По инициативе губернатора Романа Бусаргина на ремонт сельских водопроводов выделено 30 миллионов рублей.

За счёт этих средств планируется заменить более 10,5 километра изношенных сетей в Александрово-Гайском, Базарно-Карабулакском, Балтайском, Ртищевском и Турковском районах. Обновление ждёт и ключевые объекты: областная программа предусматривает ремонт 19 колодцев, водонапорных башен, а также замену насосного оборудования и пожарных гидрантов.

Стоит отметить, что за всё время действия региональной программы в порядок уже привели около 400 километров водопроводных сетей, многие из которых не обновлялись десятилетиями. Параллельно с работами в сельской местности, в крупных городах региона идёт масштабная модернизация инфраструктуры, на которую предусмотрено более 2,4 миллиарда рублей.

Ольга Сергеева