В Энгельсе показали спектакль-концерт «ПроЧувство-5. Матрёшка»

В Центре народного творчества «Дружба» города Энгельса состоялся показ современного театрально-концертного представления «ПроЧувство-5. Матрёшка».

Постановка, ориентированная на молодежную аудиторию, вдохновлена русским народным творчеством и традициями.

Зрители стали свидетелями яркого синтеза сценических жанров: на сцене сочетались оригинальные костюмы, стилистические эксперименты и глубокая связь с фольклорными истоками. Постановка стала примером того, как современная интерпретация традиций может обрести новое звучание.

Мероприятие было реализовано при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Грантовая поддержка позволила авторам проекта воплотить в жизнь задуманную концепцию и представить ее широкой аудитории.

Ольга Сергеева