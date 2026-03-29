Под городом Энгельсом Саратовской области загорелся мусорный полигон

Пожар на полигоне ТБО под Энгельсом ликвидирован: угрозы загрязнения воздуха нет.

На полигоне твердых бытовых отходов, расположенном вблизи Энгельса, 28 марта полностью ликвидировано открытое возгорание. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Саратовской области.

К 20:00 пожар на объекте был полностью потушен. В настоящее время силами организации-владельца полигона проводятся мероприятия по приведению территории в порядок и обработке скоплений отходов.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что работа полигона не прерывалась и осуществляется в штатном режиме. По данным лабораторного мониторинга, качество атмосферного воздуха в норме и не превышает установленных санитарных требований. Ситуация остается под контролем.

Ольга Сергеева