В Энгельсе продолжают борьбу с подтоплениями от сточных вод

Более 30 единиц техники откачивают сточные воды с подтопленных территорий Энгельса.

В райцентре продолжаются работы по откачке сточных вод с территорий, пострадавших от подтопления. По данным районной администрации, ситуация постепенно стабилизируется — вода начинает отступать благодаря оперативным действиям коммунальных служб и поддержке регионального правительства.

Для ускорения ликвидации последствий в город направлена спецтехника из разных районов области. В настоящее время на улицах Энгельса задействовано более 30 единиц техники из Балаково, Красного Яра, Текстильщика, Красного Кута, Саратова, Пугачева и других населенных пунктов.

Напомним, на улице Менделеева произошло разрушение верхней части трубопровода на самотечном коллекторе диаметром 1200 мм. Устранение последствий аварии ведется круглосуточно. Кроме того, в Энгельсе организован подвоз питьевой воды из-за снижения давления холодного водоснабжения.

Ольга Сергеева