Юлия Васильева: меры поддержки семей в Саратовской области стали примером для других регионов

Детский омбудсмен Саратовской области Юлия Васильева рассказала о масштабной поддержке семей с детьми, реализованной в регионе за последние годы.

По ее словам, коллеги из других субъектов признают, что саратовский комплекс мер стал хорошим примером системной работы.

Комментарий Юлии Васильевой:

«Благодаря инициативе и поддержке Вячеслава Володина в малых городах и сельских районах ввели бесплатное питание в школах и бесплатное посещение детских садов. Это помощь не только многодетным, а каждой семье — более 42 тысяч школьников и 6 тысяч малышей. Кроме того, пересмотрели норматив по питанию, улучшив рационы».

Омбудсмен отметила, что впервые в регионе начали реализовывать меры именно на областном, а не федеральном уровне: пособие для молодых мам (8 тысяч рублей в месяц), региональный маткапитал, модернизация женских консультаций.

При поддержке президента введены компенсация половины стоимости обучения в вузах для многодетных семей (ранее только для колледжей) и единовременная выплата в 200 тысяч рублей для студенческих семей.

«Это не формальность для отчета, а реальная помощь и забота о наших семьях», — подчеркнула Васильева.

Ольга Сергеева