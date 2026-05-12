В Энгельсе продолжаются работы по прокладке трубопровода и восстановлению водоснабжения

На улице Менделеева в Энгельсе идут подготовительные работы по прокладке нового трубопровода.

Как сообщили в районной администрации, строители используют метод горизонтально направленного бурения. В настоящий момент основные мероприятия сосредоточены в последнем приямке. Работы ведутся в круглосуточном режиме для ускорения процесса.

Уже завершена откачка стоков с придомовых территорий. Специалисты приступили к осушению подвалов жилых домов.

Подача водоснабжения в городе восстановлена. Однако в отдельных случаях наблюдается завоздушивание сетей. В связи с этим специалисты уже начали стравливать воздух и налаживать оборудование, чтобы обеспечить стабильную подачу воды во все дома.

Кроме того, поступают сообщения о ремонте насосного оборудования в одной из управляющих организаций. Ожидается, что данная ситуация будет устранена в ближайшее время, — отметили в мэрии.

Ольга Сергеева