В Энгельсе продолжаются работы по созданию новой парковой зоны

Продолжаются работы по созданию новой парковой зоны на месте расселенных аварийных домов в Летном городке Энгельса.

Как сообщил губернатор Роман Бусаргин, в рамках нового этапа благоустройства уже возвели современные детскую и спортивную площадки. Параллельно ведется обустройство павильона для проведения мероприятий: выполнена планировка территории, уложены инженерные коммуникации, начался монтаж каркаса объекта.

— Парк в Летном городке появился благодаря решению нашего президента Владимира Путина о расселении 31 ветхого дома. После демонтажа строений с местными активистами обсуждали, что здесь должно быть именно общественное пространство. Работы по его созданию начались в 2025 году. В порядок привели 4,3 гектара территории, создали аллею в честь летчиков-героев, высадили более 3 тысяч деревьев и кустарников, смонтировали систему освещения. Также в прошлом году по инициативе граждан проект по дальнейшему обустройству парка был включен в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды» и победил в онлайн-голосовании, — отметил глава региона.

Подготовила Ольга Сергеева