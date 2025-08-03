В Энгельсе пьяная девушка напала на фельдшера скорой помощи

Около 5:30 утра 3 августа в полицию Энгельса поступил вызов от бригады скорой помощи.

Как установили правоохранители, 16-летняя девушка, находившаяся в состоянии сильного алкогольного опьянения, напала на 42-летнего фельдшера.

Инцидент произошел в развлекательном заведении на улице Марины Расковой, куда медики были вызваны для оказания помощи. В ходе осмотра пациентка ударила медработника.

На место оперативно прибыл наряд ППС. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в отношении несовершеннолетней.