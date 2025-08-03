В Балакове из-за провала асфальта закрыли участок дороги по улице Академика Жука

Дорожный провал в Балакове Саратовской области перекрыл участок улицы.

На Академика Жука образовался провал дорожного полотна между улицами Ленина и Пионерская. Причина коммунального ЧП — разрушение бетонных плит над теплотрассой.

По поручению главы района Сергея Барулина на место инцидента выехал его заместитель по ЖКХ Павел Канатов. Участок дороги полностью закрыт для движения, но для удобства водителей временно открыт проезд по улице Пионерской (от Комсомольской до Академика Жук).

Прокуратура области начала проверку по факту происшествия. Жителям напомнили о возможности круглосуточно сообщать о подобных инцидентах в ЕДДС по телефонам: 8(8453)39-00-14 или 39-00-34.