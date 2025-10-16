В Энгельсе расселят еще шесть домов

Это аварийные дома, вошедшие в третий этап муниципальной программы «Переселение граждан Энгельсского муниципального района из аварийного жилищного фонда в 2022-2027 годах». МКД расположены в Энгельсе по улицам М. Расковой, д.13,15,17; Одесской, д.73, Тургенева, д.47, Полиграфической, д.79 – это 44 жилых помещения.

На недавнем собрании сотрудники администрации сообщили жителям, что Саратовская область в числе 11 субъектов РФ, которая получила денежные средства на переселение из аварийного жилфонда. Благодаря поддержке Губернатора Романа Бусаргина МКД в Энгельсе расселят до конца следующего года.

В настоящее время проводятся конкурсные процедуры по закупке жилых помещений с необходимой отделкой.