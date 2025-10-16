Приволжская железная дорога перечислила в региональные и местные бюджеты более 4 млрд рублей за 9 месяцев 2025 года

В январе-сентябре 2025 года Приволжская магистраль (включая структурные подразделения филиалов ОАО «РЖД», расположенные на полигоне дороги) перечислила в бюджеты всех уровней около 4,1 млрд рублей.

В частности, налоговые отчисления в региональный и местные бюджеты Саратовской области за 9 месяцев составили 1,9 млрд рублей. В бюджеты Волгоградской области перечислено 1,4 млрд рублей, Астраханской области – 661,9 млн рублей.

Приволжская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» является одним из крупнейших налогоплательщиков в регионах своего присутствия, перечисляет налоги в срок, установленный законодательством, и в полном объеме.