В Энгельсе сегодня начали прокладку новой ветки коллектора в обход обрушенного участка

В Энгельсе специалисты приступили к прокладке новой ветки самотечного коллектора в обход обрушенного участка.

Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Работы разделены на несколько этапов и проводятся круглосуточно. Прокладка выполняется по технологии горизонтально направленного бурения, что позволяет отказаться от трудоемких вскрышных работ.

Свод разрушенного участка коллектора забетонирован для предотвращения возможных подтоплений. На объекте продолжают работать сотни человек и десятки единиц техники. Привлечены дополнительные силы и средства из Саратова и других районов области. Продолжается монтаж обводной линии и запечатывание поврежденного участка трубы, что позволяет предотвратить дальнейшее движение стоков внутри аварийного коллектора. Приобретены современные мощные мотопомпы для откачки стоков по временной ветке коллектора, в том числе резервные. Также продолжаются работы по откачке стоков с подтопленных территорий многоквартирных и частных домов.

На осушенных территориях проводится специализированная обработка сотрудниками дезинфекционной станции. На следующем этапе запланирована обработка подвальных помещений после их просушки. Проводится отбор проб питьевой воды. По результатам анализов все показатели соответствуют установленным гигиеническим нормативам.

В числе дальнейших задач — выполнение технически сложных работ по прокладке новой ветки самотечного коллектора. На первом этапе запланирована разработка пилотной скважины, затем ее расширение и последующая протяжка новой трубы диаметром 1400 мм. Работы методом горизонтально направленного бурения будут проводиться на глубине более пяти метров.

Также предстоит ликвидация последствий чрезвычайной ситуации в городе, включая откачку стоков с оставшихся территорий и дальнейшую санитарную обработку. Продолжится оценка причиненного ущерба и выплата соответствующих компенсаций. В администрации заявили о проработке вопроса по объемам плановой замены других участков самотечного коллектора в дальнейшем. На контроле остается проведение перерасчета жителям за периоды отсутствия холодного и горячего водоснабжения, а также выполнение месячного перерасчета за водоотведение жителям домов, чьи территории были подтоплены.

Ольга Сергеева