В Саратовской области пенсионер ударил сторожа лодочной базы веслом и сломал ему два ребра.

Пожилой мужчина пришёл на лодочную базу и потребовал выдать плавсредство. Сторож отказал, сославшись на отсутствие разрешения владельца, хотя посетитель утверждал, что хозяин согласен. Словесный конфликт перерос в драку: мужчина схватил алюминиевое весло и ударил сторожа в живот, после чего ушёл.

Позже пострадавший обратился к медикам — у него обнаружили два сломанных ребра. После лечения он написал заявление в полицию. Правоохранители установили и доставили предполагаемого нападавшего, который дал признательные показания, сославшись на то, что сторож был сильно пьян.

Возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести). Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы.