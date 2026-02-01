В Энгельсе священник и врач учат будущих отцов уходу за новорожденным ребенком

На базе городской больницы №1 Энгельса начала работу уникальная школа для будущих отцов.

Ведущими экспертами выступили неонатолог Алексей Долотов и священник Аркадий Махсумов.

На практических занятиях мужчин учат базовым навыкам ухода за новорождённым: как правильно держать, купать и пеленать ребёнка. «Быть отцом — это потрясающе, но вместе с новым статусом приходит ответственность», — отмечают организаторы.

«Участники получают практические навыки «своими руками», у них появляются необходимые знания и уверенность», — пояснил главный врач больницы Аслан Юанов, пригласив будущих пап на следующие занятия.

