В аварии под Балаковом погиб 16-летний подросток. Еще шесть человек в больнице

Сегодня вечером на трассе в Балаковском районе произошло лобовое столкновение автомобилей Haval и «ВАЗ-2114».

По предварительным данным, авария случилась около села Быков Отрог.

В результате ДТП погиб 16-летний пассажир ВАЗ, еще шесть человек получили травмы. Среди пострадавших — два подростка 16 и 13 лет, находившиеся в Haval. Всех доставили в больницу после извлечения из машин спасателями.

По информации ГИБДД, за рулем Haval находился 51-летний мужчина, а ВАЗом управлял 21-летний молодой человек.

Ольга Сергеева