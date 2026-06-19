В Энгельсе у Волги за 120 миллионов рублей продают роскошный дом в «средиземноморском стиле»

В Энгельсе, одном из самых дорогих рынков недвижимости Саратовской области, выставлен на продажу роскошный особняк.

Риелторы предлагают двухэтажный кирпичный дом 2010 года постройки в коттеджном посёлке Берег. Жилая площадь объекта составляет 334 кв. м на участке в 15 соток. Внутри обустроены спальни, кухня-гостиная, кабинет, спортзал, баня и бойлерная.

На территории особняка в «средиземноморском стиле» расположены бассейн, беседка с мангалом, летняя кухня с погребом, вольер и гараж на два автомобиля.

Роскошная вилла продаётся с мебелью и техникой за 120 млн рублей.

Ольга Сергеева