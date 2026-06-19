Доверчивая девушка из Саратова увязла в долгах при попытке разбогатеть на ставках

В Саратове 24-летняя местная жительница стала жертвой интернет-мошенников, лишившись 384 тысяч рублей.

Об этом сообщили в городском управлении МВД.

В марте девушка познакомилась в мессенджере с пользователем под ником «Королева Юлия». Новая знакомая рассказала о высоких заработках и предложила свести саратовчанку «с нужными людьми» для получения прибыли.

Вскоре с потерпевшей связался мужчина, представившийся «букмекером». Он предложил схему заработка на ставках на выигрышные матчи. Доверившись собеседнику, девушка перевела ему 384 тысячи рублей в качестве «комиссии», использовав личные сбережения и оформив кредит.

Когда от неё потребовали внести ещё 129 тысяч рублей, у горожанки возникли подозрения. Она отказалась переводить деньги и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ведётся следствие.

Ольга Сергеева