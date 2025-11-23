В Энгельсе водитель протаранил дерево и бросил свою пассажирку в салоне

В ночь на 23 ноября в Энгельсе произошло резонансное ДТП.

На улице Советской автомобиль на высокой скорости врезался в дерево. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

По свидетельствам очевидцев, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. После столкновения он попытался открыть пассажирскую дверь, но безуспешно, и скрылся с места происшествия, оставив в салоне пассажирку. В социальных сетях сообщается, что женщина кричала о вызове полиции.

Местные жители отмечают, что последствия аварии могли быть более серьезными, если бы не столкновение с деревом. Правоохранительные органы устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ольга Сергеева