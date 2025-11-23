В ходе СВО геройски погиб боец из Новоузенска Литвинов Александр

В зоне специальной военной операции погиб уроженец Новоузенского района Саратовской области Александр Литвинов.

Некролог на бойца опубликовала администрация муниципального района.

Губернатор Роман Бусаргин в своем обращении выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего: «Александр Литвинов навсегда вписал свое имя в историю как настоящий патриот и герой, мужественно защищавший нашу Родину. Его самоотверженность навсегда останется в нашей памяти. Приношу самые искренние соболезнования семье. Светлая память».

Специальная военная операция продолжается четвертый год. Число потерь со стороны ВС РФ не разглашается.

Ольга Сергеева