В Энгельсе врачи спасли родившегося в машине скорой помощи недоношенного ребенка

Медики выходили недоношенного младенца весом 860 граммов с температурой 32 градуса.

В конце декабря в Саратовский перинатальный центр поступил ребенок в критическом состоянии. Малыш родился в машине скорой помощи на 26-й неделе беременности с весом всего 860 граммов, сообщили в Энгельсской городской клинической больнице № 1.

При поступлении у новорожденного диагностировали холодовой шок — температура тела упала до 32 градусов, почти отсутствовало дыхание, сердце работало слабо. Врачи экстренно подключили его к ИВЛ, ввели препараты для поддержки сердца и начали согревание.

На протяжении лечения медики провели восемь онлайн-консультаций со специалистами московского Центра имени Кулакова. Более трех недель пациенту проводили эксклюзивную терапию — проточный перитонеальный диализ — с ежедневными консультациями столичных нефрологов. Помощь в организации хирургических вмешательств оказал главный детский хирург области.

Состояние ребенка удалось стабилизировать. На 66-е сутки жизни, когда острый период миновал, малыша перевели в областную детскую больницу для дальнейшего наблюдения. К этому моменту он набрал вес до 1810 граммов.

Ольга Сергеева