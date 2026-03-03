В России вводят новый ГОСТ на белый пшеничный хлеб

С 1 апреля в России вступает в силу новый межгосударственный стандарт на белый хлеб из пшеничной муки.

Он заменит советский ГОСТ 1986 года.

Документ расширяет возможности производителей. Теперь буханки могут весить менее 500 граммов (ранее допускалось только от полукилограмма), а подовый хлеб разрешено делать овальным. Из ГОСТа также исключили рекомендацию о 24-часовом сроке реализации в рознице — теперь его будут определять сами изготовители.

При этом расширен перечень разрешенного сырья. Помимо традиционных ингредиентов (мука, дрожжи, соль, сахар), в рецептуре могут присутствовать пищевые добавки: вещества для обработки муки, антиокислители и ферментные препараты.

Срок максимальной выдержки хлеба на предприятии после выпечки остался прежним — не более 10 часов.

Напомним, большинство ГОСТов в России носят добровольный характер, но становятся обязательными при ссылке на них в техрегламентах или договорах.

Ольга Сергеева