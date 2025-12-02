В Энгельсе за год ликвидировали около 600 незаконных объектов

В Энгельсском районе продолжается активная работа по демонтажу незаконных объектов. С начала года ликвидировано уже около 600 конструкций, включая рекламные щиты и нестационарные объекты.

В Энгельсе с начала года ликвидировано около 600 незаконных объектов. Работа ведётся по поручению губернатора Романа Бусаргина для улучшения архитектурного облика города. Среди демонтированных конструкций — 526 рекламных щитов и 45 нестационарных объектов.

Сейчас внимание сосредоточено на центральной улице Тельмана, где выявлен 31 рекламный щит, подлежащий демонтажу. Уже убраны два билборда, установленные с нарушениями безопасности дорожного движения. Арбитражный суд также поддержал администрацию, признав недействительными разрешения на пять конструкций на улице Лесозаводской.

Параллельно ведётся замена несоответствующих вывесок: заменено 32 надписи на иностранном языке и 48 объектов, нарушающих правила благоустройства. Работа по наведению порядка продолжается.

Алика Толоконникова