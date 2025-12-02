В Саратовской области стартовала программа долгосрочного закрепления рыболовных участков

В Саратовской области заработал новый механизм, позволяющий рыбопромысловым компаниям без торгов закрепить за собой участки для вылова рыбы на 20 лет. При этом срок действия договора может быть увеличен на время работы по предыдущему соглашению, но плата взимается только за два десятилетия.

Подать заявление на переоформление необходимо до 1 апреля 2026 года, а вся кампания завершится 1 июня. Как отмечает министр — председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства области Александр Гаврилов, долгосрочные договоры мотивируют бизнес рационально использовать ресурсы и заботиться об экологии водоемов.

Первой компанией, воспользовавшейся новым правом, стало ООО «Волжский невод», которое теперь сможет вести промысел до 2063 года. Всего в регионе работает 25 рыбодобывающих предприятий, за которыми закреплен 81 участок. Крупнейшие из них ежегодно вылавливают около 2 тысяч тонн рыбы, используя современное перерабатывающее оборудование.

Алика Толоконникова