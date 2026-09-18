В Энгельсе за ходом голосования следят наблюдатели

В Саратовской области работают 1610 избирательных участка на каждом за ходом голосования следят наблюдатели от партии «Единая Россия», других политических партий и общественных организаций.

Сегодня в Энгельсе на избирательном участке № 1534 работает наблюдатель от партии «Единая Россия» Екатерина Чугунова. Её задача — следить за тем, чтобы голосование проходило честно, открыто и в строгом соответствии с законом.

«Наблюдатели — это гарантия прозрачности выборов. Они находятся на участке с самого открытия и до закрытия, следят за ходом голосования, за работой комиссии. Моя задача — чтобы каждый житель был уверен: его голос услышан и учтён. Работаю для людей и ради честного результата», — отметила Екатерина Чугунова.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила федеральные списки кандидатов из десяти партий, которые принимают участие в выборах в Государственную Думу РФ: «Единая Россия», «Родина», «Коммунисты России», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», «Новые люди», «Партия прямой демократии», «Зеленые», Партия пенсионеров.