Жители Балашова рассказали о своем участии в выборах

В Балашовском районе продолжается голосование на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва.

Балашовский район входит в состав Балашовского одномандатного избирательного округа №166 на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва.

На всех 77 избирательных участках организовано общественное наблюдение. За ходом голосования следят более 160 наблюдателей от Общественной палаты Саратовской области и политических партий.

Вместе с тем жители Балашова активно приходят на участки, чтобы реализовать свое избирательное право.

Своим мнением поделилась Наталья Савостьянова, местный координатор партийного проекта «Женское движение Единой России» в Балашовском районе.

«Сегодня приняла участие в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва. Считаю важным не оставаться в стороне от политических процессов и в полной мере реализовать свое конституционное право».

О своем участии в голосовании рассказал и Дмитрий Мостовой, преподаватель Балашовского филиала медицинского колледжа.

«Считаю, что нельзя оставаться в стороне, когда решается, каким будет завтрашний день. Призываю всех проявить свою гражданскую позицию».

Жительница Балашова и активистка «Женского движения Единой России» Дарья Репина также пришла на участок.

«Проголосовала сегодня и чувствую, что делаю что-то по-настоящему важное. Я вижу, насколько значимы решения принимаются на уровне власти и горжусь тем, что могу влиять на эти процессы своим голосом».

Анастасия Клячева, активистка «Женского движения Единой России» и руководитель Балашовского местного отделения «Молодой Гвардии Единой России», отметила значимость участия молодежи в выборах.

«Наш голос — это не просто право, это вклад в будущее страны и нашего района. Мы формируем вектор развития, от которого зависят социальные проекты, поддержка семей, возможности для молодёжи. Важно не оставаться в стороне».

Избирательные участки работают три дня — 18, 19 и 20 сентября. Проголосовать можно ежедневно с 8:00 до 20:00. Жители района могут принять участие в выборах в удобный день.