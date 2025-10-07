В Энгельсе задержаны двое мужчин за незаконный оборот наркотиков

В Энгельсе правоохранительные органы пресекли деятельность группы лиц, занимавшихся сбытом наркотических веществ. Полицейские задержали 43-летнего ранее судимого мужчину в момент передачи 1,6 грамма марихуаны 52-летнему покупателю.

В ходе дальнейших оперативных мероприятий в съемной квартире на улице Полтавской было обнаружено и изъято 86,23 грамма марихуаны. У 45-летнего сообщника подозреваемого изъяли дополнительно 15,75 грамма наркотического средства, которое он хранил для личного употребления.

По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело. В отношении 43-летнего фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, его знакомый находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

Алена Орешкина