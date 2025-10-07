Жительница Саратова потеряла 60 тысяч рублей при покупке автодисков

В Саратове возбуждено уголовное дело по факту двойного мошенничества при покупке литых дисков для автомобиля. 45-летняя жительница Заводского района ответила на интернет-объявление о продаже автодисков стоимостью 30 тысяч рублей и перевела полную сумму продавцу.

После перевода денег мошенник сообщил о техническом сбое на сайте магазина и предложил оформить возврат средств. Женщина перешла по полученной ссылке, ввела реквизиты своей банковской карты, после чего с её счета было списано еще 30 тысяч рублей.

Таким образом, общая сумма ущерба составила 60 тысяч рублей. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело. Полиция рекомендует гражданам проявлять бдительность при совершении онлайн-покупок и не переходить по сомнительным ссылкам.

Алена Орешкина