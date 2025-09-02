В Энгельсе запустили «шоколадный» фонтан на улице Ломоносова

На улице Ломоносова в Энгельсе после ремонта запустили фонтан, однако местные жители критикуют качество его восстановления.

По их словам, работы проведены неудовлетворительно: отмечаются проблемы с подачей воды, нестабильная работа системы и внешние дефекты, в том числе и цвет.

Фонтан долгое время не функционировал, и его запуск должен был стать позитивным событием для города. Однако недостатки в исполнении вызвали волну недовольства среди горожан. Жители требуют от муниципальных властей провести проверку и устранить все недочеты.

Администрации Энгельса уже получила обращения от граждан и пообещала разобраться в ситуации. На данный момент специалисты проводят оценку качества работ и определяют перечень необходимых доработок.