Новоселье с кошки начинает половина россиян

Переезд для россиян – не просто смена локации, а целый ритуал, где ключевую роль играет кошка. Соблюдение традиций и примет для многих – просто привычка, но 51% опрошенных, переступая порог нового дома, запускают или готовы запустить первым туда животное. Об этом говорят результаты исследования* ВТБ, проведенного перед ВЭФ-2025.

Особенно верны традициям в южных регионах (60%) и Поволжье (56%), а вот жители Дальнего Востока прагматичнее. Несмотря на то, что Владивосток – столица самых редких крупных кошек планеты, дальневосточных леопардов, только 38% его жителей запускают в новый дом первой кошку, еще столько же дальневосточников не совершают никаких «переездных» ритуалов.



Опрос ВТБ показал, что следование приметам при переезде – явление довольно распространенное. Помимо кошки, в топ «новосельных обрядов» россиян входят генеральная уборка (43%) и шумное веселье (32%).



Единого рецепта помочь пушистому новоселу освоиться – нет, но большинство владельцев (54%) предпочитают создавать кошке ощущение безопасности, используя знакомые предметы. Для защиты мебели обращаются к когтеточкам. Респонденты уверены: где бы кошка ни любила точить когти, там и должна стоять когтеточка или ее альтернатива.



Исследование проведено в рамках кампании ВТБ «Время быть заметным. Возвращаем исчезающие виды на карту будущего», приуроченной к ВЭФ-2025. Её главный герой – дальневосточный леопард. Дикое животное, обитающее в нацпарке «Земля леопарда» в Приморье, внесено в Красную книгу и находится на грани исчезновения – сегодня в России обитает более 120 особей. В 2024 году ВТБ взял на себя роль хранителя семьи леопарда – Герды и троих ее котят. Банк поддерживает защитников дикой природы, привлекает внимание к важности сохранения самой большой редкой кошки планеты и биоразнообразия России.



Исследование было проведено 8-12 августа 2025 года среди 1500 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением от 100 тысяч человек и выше.