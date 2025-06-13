В Энгельсе завершается ремонт дворов в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Как сообщает глава Энгельсского района Максим Леонов, из 21 объекта в настоящий момент уже выполнены работы на 17.

— Ставим себе задачу комплексно подходить к благоустройству, помимо дворовых территорий нужно просчитывать и ремонт подъездных дорог с проезжей части. Данные работы по большинству адресов проведем за счет средств муниципального бюджета уже в этом году. Во дворах в районе АТС-2 по адресам Тельмана 39, 41, 43 завершается ремонт по федеральной программе. Дал поручение профильному комитету ЖКХ рассмотреть возможность приведения в порядок и выезд на дорогу общего пользования, — написал Леонов в своём ТГ-канале.