Элитный особняк у леса в Саратове оценили в 75 миллионов рублей

Роскошный особняк в элитном поселке Новогусельский стал новым предложением на рынке дорогой недвижимости Саратова.

Эксклюзивный коттедж площадью 500 м² возведен в классическом английском стиле на огороженной территории 25 соток, граничащей с лесным массивом. Архитектурный проект включает основное здание с цоколем и двумя этажами разной высоты, инфраструктуру участка с подогреваемым бассейном, отдельно стоящие строения с летней кухней и сауной.

Планировка дома продумана до мелочей:

1 этаж: просторная гостиная, столовая, рабочий кабинет, гардеробная и гостевой санузел,

2 этаж: три изолированные спальни с индивидуальными санузлами.

Цокольный уровень включает четыре многофункциональных помещения, техническая зона с котельной.

«Объект находится в идеальном состоянии, предыдущие владельцы практически не пользовались домом», — отмечается в описании к лоту.

Ценник в 75 млн рублей делает стоимость квадратного метра относительно демократичной — всего 150 тыс. рублей, что объясняется значительной площадью владения. Такое предложение может заинтересовать состоятельных покупателей, ищущих элитное жилье в экологически чистом районе.