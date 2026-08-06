В Энгельсе завод свечей зажигания реализует крупный инвестпроект для автопрома

Саратовское автопроизводство выросло на 14% — драйвером стала энгельсская компания.

В первом полугодии 2026 года производство автомобильного транспорта, прицепов и полуприцепов в Саратовской области выросло на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стоимость реализованной продукции превысила 1,5 миллиарда рублей.

Как сообщили в региональном минпроме, локомотивом роста стало ООО «Энгельс Свечи зажигания». Предприятие удерживает лидерство в отрасли, выпуская продукцию международного уровня и наращивая мощности.

Сейчас компания реализует инвестпроект до 2029 года по разработке свечей нового поколения для автомобилей, сельхозтехники и промышленности. В основе — высокопрочные керамика и стекломатериалы, которые обеспечат надёжность и долговечность изделий.

Ольга Сергеева