Нашли стрелочника: В Саратовской области осудили дорожного мастера за сход 7 грузовых вагонов

Вынесен приговор 33-летнему дорожному мастеру, признанному виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Мужчина проведёт один год под ограничением свободы. Решение принял суд на основании материалов Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Инцидент, ставший основанием для уголовного дела, произошёл 21 мая прошлого года на станции Нефтяная (870-й километр). Мастер отвечал за исправность стрелочного перевода, но вовремя не устранил неисправность. В результате грузовой поезд сошёл с рельсов — семь вагонов оказались на земле.

Ущерб от происшествия превысил 25 миллионов рублей. Суд пришёл к выводу, что халатность должностного лица повлекла серьёзные последствия, и назначил наказание, не связанное с лишением свободы.

Ольга Сергеева