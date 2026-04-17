В Энгельсе женщина на «Гранте» сбила прохожую пенсионерку

За два часа в Энгельсе произошло два ДТП с пострадавшими.

Накануне, 16 апреля, в 14:20 на улице Лесокомбинатской, неподалёку от лесопарка «Тинь-Зинь» не разминулись KIA под управлением 21-летнего водителя и «Лада Приора», за рулём которой был 25-летний мужчина. В результате аварии госпитализация потребовалась 21-летнему пассажиру иномарки. В аварии серьезно пострадали и оба автомобиля.

Спустя чуть более двух часов, в 16:30, на улице Степной произошло наезд на пешехода. 33-летняя женщина за рулём «Лады Гранты» сбила 61-летнюю пенсионерку. Пострадавшую также увезли в больницу.

В обоих случаях полицейские выясняют, кто именно нарушил правила дорожного движения.

Ольга Сергеева