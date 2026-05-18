В Энгельсском районе на два дня закроют проезд к селу Квасниковка из-за дорожных работ

В Энгельсском районе временно ограничат движение транспорта на автоподъезде к селу Квасниковка. Ограничения будут действовать с 08:00 19 мая до 20:00 20 мая 2026 года на участке в районе пересечения магистрального канала.

Мера вводится для обеспечения безопасности дорожного движения и ускорения выполнения дорожных работ. Объехать закрытый участок можно через город Энгельс.

Министерство дорожного хозяйства Саратовской области приносит извинения за временные неудобства и просит автомобилистов с пониманием отнестись к ситуации.