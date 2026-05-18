В Саратове прошла «Школа неонатолога» с участием ведущего эксперта страны Олега Ионова

В Клиническом перинатальном центре Саратова провели «Школу неонатолога» с участием ведущего федерального эксперта — профессора Олега Ионова, заведующего отделением реанимации новорождённых НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова.

В рамках школы прошла серия семинаров, посвящённых актуальным вопросам помощи новорождённым. Завершением встречи стал обход отделения реанимации и интенсивной терапии — эксперты наглядно увидели, как теоретические знания воплощаются в повседневной работе.

«Медицина развивается стремительно. Каждому врачу необходимо постоянно учиться. Сфера укрепления здоровья матери и ребёнка — одна из важнейших», — отметила главный врач перинатального центра Анастасия Реброва. Такое профессиональное взаимодействие помогает внедрять лучшие практики и сохранять жизни маленьких пациентов.