В Ершове прошёл форум первичных отделений «Единой России»

На региональной неделе депутат Госдумы Николай Панков провёл форум первичных отделений «Единой России» в трёх районах своего округа. Это Ершовский, Дергачёвский и Озинский районы.

В форуме, состоявшемся 3 июля в Ершове, приняли участие секретари «первичек», члены местных политсоветов, сторонники партии, муниципальные депутаты.

Как напомнил Николай Панков, на первичных отделениях лежит важнейшая задача – информирование жителей о деятельности партии, участие в ее проектах, контроль за реализацией значимых проектов на местах и многое другое.

«Важно всегда общаться с людьми и жить их проблемами. Совместно помогать нашим участникам СВО и их семьям, обустраивать наши города и сёла. Только активностью и неравнодушной позицией можно добиться доверия людей и привлечь новых сторонников», — отметил Николай Панков.

Победитель предварительного голосования по Ершовскому избирательному округу Антонина Галяшкина отмечает важную роль первичных организаций для решения проблем людей.

«В области реализуется много важнейших федеральных и региональных программ. По ремонту школ и детсадов, дорог, больниц, замене коммуникаций. Нужно все их знать и добиваться, чтобы наши районы в них участвовали. И этим мы сможем решать проблемы наших жителей», — сказала Антонина Галяшкина.

В рамках года муниципального депутата, объявленного «Единой Россией», задача для первичных отделений — взаимодействие с муниципальными депутатами на основе работы с жителями. Это взаимодействие — основа для реализации и расширения «Народной программы».

Воплотить в жизнь инициативы людей помогают также региональный совет первичных отделений и Штаб общественной поддержки партии.