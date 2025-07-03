Предприниматели Саратовской области привлекли более 600 млн. рублей благодаря господдержке

За 1 полугодие 2025 года Гарантийный фонд Саратовской области предоставил 34 поручительства на сумму 235 млн. рублей, что помогло привлечь кредитных ресурсов на сумму 666 млн. рублей. Заемные средства были направлены на развитие предпринимательской деятельности субъектов МСП и вложение во внеоборотные активы.

Гарантийный фонд продолжает наращивать объемы поддержки, которая оказывается в рамках Национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Так, с начала своей деятельности Фондом уже предоставлено 1 576 поручительств на общую сумму 7 млрд. 179 млн. рублей, что помогло привлечь 19 млрд. 498 млн. руб. кредитных средств.

В 1 полугодии 2025 года за финансовой поддержкой в Фонд обратились предприниматели из 13 муниципальных районов области. Лидерами в обращении за поддержкой Фонда стали предприятия и организации города Саратова, Энгельсского, Пугачевского и Советского муниципальных районов области.

Гарантийный фонд предоставляет поручительства в случае нехватки залогового обеспечения в объеме до 50% суммы кредита, займа, лизингового договора, банковской гарантии. Максимальная сумма предоставляемого поручительства — 25 млн. рублей.

Более подробную информацию об условиях поддержки малого и среднего предпринимательства можно узнать на официальном сайте Фонда https://www.saratovgarantfond.ru или по телефону 8-(8452)-75-34-15.