В Ершовском районе ведется строительство мегаэлеватора за 1 млрд рублей

Крупный инвестиционный проект по строительству элеваторного комплекса инициирован компанией ООО «Нисан».

Общий объём инвестиций в проект составляет 1 млрд рублей, а срок его реализации рассчитан на период с 2024 по 2029 годы.

В рамках инвестпроекта создаётся промышленный комплекс для приёма, подготовки, хранения и отгрузки зерна. На текущий момент уже установлены две ёмкости для хранения зерна объёмом по 10 тысяч тонн каждая, построена производственная лаборатория и смонтированы автомобильные весы. В дальнейшем планируется завершить строительство всех функциональных помещений элеватора.

По словам министра инвестиционной политики Александра Марченко, после завершения проекта будет создано 11 новых рабочих мест для жителей региона. Реализация этого инвестиционного проекта укрепит инфраструктуру хранения зерна в Саратовской области и даст дополнительный импульс развитию Ершовского района.

Министерство инвестиционной политики и министерство сельского хозяйства области продолжат оказывать поддержку проектам в сфере агропромышленного комплекса.

Ольга Сергеева