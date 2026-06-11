Саратовский рыбак под мостом поймал сома-гиганта на 34 с лишним килограмма

Рыболов из Энгельса выловил из Волги 34-килограммового сома.

Мужчина поделился в социальной сети «ВКонтакте» впечатляющим уловом. Мужчина, рыбачивший в протоке Волги — Каюковке под так называемым новым мостом у села Пристанного, смог поймать крупного сома.

Вес трофейной рыбы составил 34 килограмма 600 граммов. По словам удачливого рыболова, он удержал этого гиганта на джиг — специальную снасть для ловли хищных видов рыб. Несмотря на внушительные размеры добычи и нагрузку на снаряжение, всё прошло успешно.

«Все были на пределе — и я, и палка», — написал мужчина в группе «Рыбалка Саратов/Энгельс».

Стоит отметить, что в период поимки в регионе действовал нерестовый запрет, который ограничивал ловлю рыбы с лодки и разрешал использовать только одну удочку или спиннинг с не более чем двумя крючками. Рыбак уточнил, что ловил рыбу с берега, соблюдая установленные правила.

Ольга Сергеева