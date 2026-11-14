В аренду «за рубль» передали 16 саратовских объектов культурного наследия

Роман Бусаргин призвал активнее передавать объекты культурного наследия в льготную аренду «за рубль».

На встрече губернатора Саратовской области Романа Бусаргина с министром-председателем комитета культурного наследия Владимиром Мухиным обсудили сохранение ОКН и вовлечение их в хозяйственный оборот. Глава региона призвал активнее использовать механизм льготной аренды «за рубль»: инвесторы берут объект в долгосрочную аренду с условием восстановления — в этом году так передали 16 объектов.

Отдельно губернатор обозначил важность сохранения ОКН в Хвалынске, где насчитывается свыше полусотни ценных объектов. Комитет готовит иски к собственникам 20 ОКН с требованием провести необходимые работы. Всего в области свыше 5,5 тысячи ОКН, из которых более 1600 зданий включены в единый госреестр.