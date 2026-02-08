В ФАПах и амбулаториях Саратовской области начала активно применяться телемедицина

Современная врачебная амбулатория, построенная в селе Синенькие в 2023 году, активно использует телемедицинские консультации для повышения качества медицинской помощи.

Новое медучреждение, рассчитанное на 50 посещений в смену, обслуживает более 1200 жителей сел Синенькие и Пудовкино. Амбулатория оснащена современным оборудованием, включая стоматологическую установку, аппарат ЭКГ, тонометр для измерения внутриглазного давления и кислородный концентратор. Помимо этого, ключевой особенностью стала возможность проведения дистанционных консультаций с врачами районной и областных больниц.

По словам заведующей амбулаторией Галины Комогорцевой, телемедицинские консультации неоднократно помогали корректировать лечение, а в одном случае – спасти пациента с серьезной патологией. Подобная практика активно внедряется по всей области.

Как отметил министр здравоохранения Саратовской области Владимир Дудаков, все 760 фельдшерско-акушерских пунктов региона оснащены возможностью проводить удаленные консультации.

Программа модернизации первичного звена здравоохранения, в рамках которой и была построена амбулатория, продлена до 2030 года в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Ольга Сергеева