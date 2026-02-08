Жители города Балаково остались без отопления

В Балакове Саратовской области 8 февраля произошло снижение отопления и подачи горячей воды из-за повреждения на тепловой сети.

Сообщения о проблемах от жителей начали поступать в единую дежурно-диспетчерскую службу, которая передала информацию энергетикам.

Как сообщили в официальном Telegram-канале саратовского филиала «Т Плюс», причиной стало повреждение трубопровода на улице Вокзальной. На место уже выехали ремонтные бригады. Компания уточняет, что в настоящее время специалисты занимаются отключением дефектного участка и переводом нагрузки на другую теплосеть для скорейшего восстановления подачи тепла.

Пока неизвестно, сколько времени займут восстановительные работы. В администрации Балаковского района также подтвердили факт обращения жителей и взаимодействие с энергетической компанией для устранения неполадки.

Ольга Сергеева