В Федоровском районе успешно прошла профилактическая акция «Поезд здоровья»

Профилактическая акция «Поезд здоровья» была организована в рамках проекта «Маршруты здоровья» минздрава Саратовской области.

В мероприятии в Федоровском районе 27 мая приняли участие ведущие специалисты, которые предоставили бесплатные консультации и обследования для более 200 жителей, включая детей.

Прием вели кардиолог, невролог, эндокринолог и другие специалисты, а также работал Центр здоровья для комплексного обследования. Особое внимание уделялось профилактике хронических заболеваний и формированию здорового образа жизни.

В рамках акции была открыта «Аллея здорового долголетия», где высадили молодые деревья как символ заботы о будущем.

