Саратовец подобрал ключ к ювелирному магазину и похитил ночью украшения на 366 тысяч

В Саратове сотрудники полиции раскрыли кражу из ювелирного магазина на улице Астраханской.

Инцидент произошел в ночь на 24 мая, когда неизвестный проник в торговую точку и похитил 52 серебряных украшения на сумму более 366 тысяч рублей, включая кольца, браслеты, серьги, цепи и подвески.

В ходе расследования было установлено, что к преступлению причастен 47-летний ранее не судимый житель Кировского района. По его словам, он открыл магазин ключом, который подошел, и совершил кражу около 4:30 утра. Мужчина объяснил свои действия тем, что ему срочно нужны были деньги.

Похититель признался, что продал часть украденного, а вырученные средства потратил. Полиция смогла изъять оставшиеся украшения. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Ранее у него не было проблем с законом.

