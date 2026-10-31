Саратовцам объяснили, когда матпомощь освобождается от страховых взносов

Федеральная налоговая служба напомнила российским работодателям условия, при которых материальная помощь сотруднику в связи с рождением, усыновлением ребёнка или установлением опеки освобождается от страховых взносов.

Ключевое условие — единовременность выплаты: она оформляется приказом руководителя и не должна быть закреплена в локальных документах как регулярная. Произвести выплату нужно в течение первого года после наступления события. В 2026 году работодатель вправе применить действующий лимит и к случаям 2025 года — решающим фактором становится дата приказа, а не дата рождения ребёнка.

Лимит в 1 млн рублей не обязывает выплачивать именно эту сумму — размер помощи компания определяет сама; лимит служит лишь для расчёта страховых взносов и НДФЛ. Порядок, условия и размер матпомощи могут быть дополнительно прописаны в локальных актах организации или коллективном договоре.