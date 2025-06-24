В ГД рассказали о законах в сфере противодействия незаконной миграции

Председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил об итогах законодательной работы в сфере противодействия незаконной миграции.

«Наши депутаты и, в частности, Вы, Вячеслав Викторович, были авторами, например, закона по фиктивным бракам. Так вот: на более чем 54 % сократилось количество таких браков, после которых получали разрешение на временное проживание в России», — сказал он на пленарном заседании.

По словам Леонида Калашникова, благодаря закону о введении режима высылки незаконных мигрантов и создании реестра контролируемых лиц, не имеющих права находиться в нашей стране, выявлено 780 тысяч нарушителей.

«Введен сбор геномных данных в авиаузле Москвы: 60% всех мигрантов въезжают через Москву. Тоже наш закон», — сказал он. По словам председателя комитета, это позволяет выявлять нарушителей и причастных к различным преступлениям.