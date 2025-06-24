Андрей Еремин: Обсудили вопросы организации медицинской помощи

Сегодняшнее заседание комитета по социальной политике мы, в основном, посвятили вопросам организации медицинской помощи и обсудили отчёт директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2024 год.

Цифры отчёта продемонстрировали существенный рост, и доходной, и расходной части бюджета фонда, что говорит об увеличении объёмов помощи, оказанной жителям нашей области. А это самое главное — усилить обеспечение людей качественной медицинской помощью, охватить все больше жителей профилактическими мероприятиями и создать условия для оперативного восстановления здоровья.

Отметили с коллегами положительную динамику в создании условий для решения демографических вопросов. С января 2024 года широко проводилась диспансеризация граждан по оценке репродуктивного здоровья. А количество выполненный процедур ЭКО в итоге на 153% превысило план на 2024 год.

Рекомендовали усилить работу с учреждениями здравоохранения по итогам экспертизы качества оказания медицинской помощи, чтобы устранить и в дальнейшем избежать подобные нарушения. Недопустимо, чтобы при наличии средств и возможностей медицинская помощь не соответствовала требованиям стандартов качества.