В городах Саратовской области отремонтируют дома после атаки украинскими БПЛА

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин провел экстренное совещание с членами правительства и главами муниципальных районов.

Встреча была посвящена ликвидации последствий массированной атаки беспилотников, произошедшей 2 августа.

Глава региона потребовал от чиновников составить детальные графики восстановительных работ и строго их соблюдать. Он подчеркнул, что все необходимые ресурсы для оперативного реагирования уже выделены . Особое внимание губернатор обратил на необходимость постоянного информирования жителей о ходе ремонта. «Не оставлять людей одних — основная задача», — заявил Бусаргин.

В результате ночной атаки БПЛА в Энгельсе поврежден многоквартирный жилой дом, погибли два человека. В Саратове также зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры и пострадавшие. Власти лично контролируют ситуацию и гарантируют рассмотрение всех заявок на ремонт. Задача — начать восстановление в кратчайшие сроки, чтобы жители как можно скорее вернулись к нормальной жизни.

Ольга Сергеева