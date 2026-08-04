Саратовский «Теремок» представит спектакль «38 попугаев» в «Зарядье»

5 августа Саратовский театр кукол примет участие в специальной фестивальной программе «Театральная неделя» в московском парке «Зарядье».

Этим летом Москва превратилась в центр притяжения театрального искусства. С 1 июня по 31 августа 2026 года в столице проходит Всероссийский марафон-фестиваль театров «Россия — Театр — Общество». Проект приурочен к знаковой дате — 150-летию Союза театральных деятелей Российской Федерации — и реализуется в рамках проекта vэра Москвы «Лето в Москве».

Одним из ключевых событий марафона стала специальная программа «Театральная неделя» на площадках парка «Зарядье». Здесь собираются лучшие коллективы страны, чтобы представить зрителям свои уникальные постановки, мастер-классы и

интерактивные проекты.

Саратовский театр кукол с радостью откликнулся на приглашение стать частью этого масштабного культурного события. 5 августа юные москвичи и гости столицы смогут увидеть один из самых добрых и любимых спектаклей нашего репертуара — «38

попугаев».

История о приключениях Мартышки, Слоненка, Попугая и Удава, знакомая многим поколениям по легендарному мультфильму, в исполнении наших артистов обретает особое сценическое обаяние.

«Мы приглашаем всех, кто ценит качественный театр кукол, погрузиться в атмосферу веселья, мудрости и доброты в самом сердце Москвы», — сообщает пресс-служба саратовского театра «Теремок».

Ольга Сергеева